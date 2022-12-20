Вперше за три роки. Навіщо Путін відвідав Білорусь після “паузи” та що це означає для України

Грудень, 19 в 22:01

19 грудня у Мінську відбулася публічна частина зустрічі президента Росії Володимира Путіна з головою Білорусі Олександром Лукашенком. Ключові тези та що це означає для України, а також який меседж транслює світу – у матеріалі Фактів ICTV.

Що обговорювали: версії сторін

Путін прилетів до Білорусі вперше за три роки. Раніше російський диктатор приймав у себе Лукашенка. Як відомо, президент Білорусі побував у РФ сім разів за 2022 рік. Тож недивно, що ця зустріч викликає неабиякі занепокоєння з боку України та світу.

Зміст переговорів пресслужби Путіна і Лукашенка анонсували загальними фразами: безпека, інтеграційна взаємодія в рамках Союзної держави, співпраця в енергетичній сфері, імпортозаміщення.

Зараз дивляться

Лідер білоруського режиму розпочав вітальну промову зі слів про те, що рішення про тіснішу інтеграцію Росії та Білорусі “демонструють усьому світу”, та підкреслив, що “лише спільно можна подолати будь-які пандемії, кризи чи санкції”.

За його словами, основним пріоритетом зустрічі є вирішення економічних питань, а також обговорення питань оборони та безпеки. Крім того, Лукашенко висловив сподівання, що Європа “прислухається до голосу розуму”.

– Росія та Білорусь, як ми з Володимиром Володимировичем часто говоримо, відкриті для діалогу з іншими державами, у тому числі й європейськими. Сподіваюся, що незабаром там прислухаються до голосу розуму, і ми перейдемо до конструктивного обговорення як питань спільної безпеки, так і майбутнього світоустрою, – додав він.

Сам Путін наголосив, що Білорусь є союзником у всіх сенсах цього слова, та підкреслив, що:

задоволений тим, як вибудовуються відносини з Білоруссю;

готовий далі розвивати атомні проєкти у Білорусі;

є плани щодо співпраці у космосі.

Проте в Офісі президента України та командуванні ЗСУ вважають, що ці теми є лише ширмою, а головна мета приїзду Путіна до Мінська – схилити Лукашенка до участі Білорусі у війні проти України.

– Під час цієї зустрічі відпрацьовуватиметься подальша агресія проти України та більш широке залучення Збройних сил Білорусі до операції проти України, зокрема, на нашу думку, і на суходолі, – заявив напередодні зустрічі командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Таке ж припущення висловлював і радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Порядок денний абсолютно банальний: максимальна підтримка Білоруссю наступу у будь-якому вигляді. Це можуть бути й інформаційні кампанії, і тренувальні заходи, чи навіть сухопутне вторгнення, – вважає він.

Зокрема, вчора президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорювалася ситуація в Білорусі.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков називав повідомлення про те, що Путін їде до Мінська схиляти Білорусь до військових дій в Україні, “дурними і безпідставними”.

За його словами, Путін хоче обговорити з Лукашенком деякі “воєнні питання”, що стосуються “цілей і завдань союзного угруповання військ”, однак про залучення Білорусі для її безпосередньої участі у війні нібито не йдеться.

Квіти, обійми, коровай. Як Лукашенко Путіну догоджав

Лукашенко із почестями зустрів російську делегацію в аеропорту Мінська. Там Путіна зустрічали червоною доріжкою.

Виходячи з літака, президент РФ робив дивні рухи – ніби передавав повітряні поцілунки тим, хто його зустрічав.

Путін спробував коровай та отримав у подарунок букет квітів. Згодом російський диктатор кинувся обіймати Лукашенка.

Прикметно, що на зустріч у Палац незалежності два диктатори поїхали в одному авто.

Головні меседжі станом на зараз

Отже, що транслює ця зустріч:

Білорусь та Росія – союзники “в прямому сенсі цього слова”;

РФ готова і надалі розвивати атомні проєкти в Білорусі, готувати кадри, інвестувати в “науку”;

зміцнення російсько-білоруських зв’язків – це відповідь на зміни, що відбуваються у світі;

Білорусь та РФ посилюють економічну співпрацю, щоб розв’язати “чутливі економічні питання”;

питання оборони і безпеки – залишаються пріоритетними.

Іншими словами: “наддержава” Росія вже відкрито благає про допомогу.

Основна ціль – наступ?

Факти ICTV поставили це питання політологу Ігорю Рейтеровичу.

– Безумовно, військова тема є ключовою на цій зустрічі. Те, що ми бачили публічну картинку – це окрема історія. Навряд чи Лукашенко та Путін на камеру казали б про те, як вони обговорювали можливість залучення білоруської армії до війни проти України або посилення передачі всього військового майна і запасів, які є у Білорусі, Росії, – говорить експерт.

На його думку, вже у найближчий тиждень Україна через опосередковані, непрямі ознаки побачить, чи піддався Лукашенко на вмовляння Путіна.

– Якщо у найближчий тиждень ми побачимо посилення руху росіян до Білорусі або якісь зміни у спільному керівництві тими військами, які стоять на території Білорусі. Побачимо пересування ближче до кордону або якісь заяви, які свідчитимуть про те, що ця співпраця посилилась, то значить, що якоїсь домовленості вони дійшли, і Білорусь ще більше, так чи інакше, втягуватимуть у війну проти України. Якщо цього не буде, а ми побачимо вивезення з Білорусі військової техніки, снарядів до Росії, значить, Лукашенко останнього наказу не віддав та продовжує “петляти”, – говорить Рейтерович.

Також він вважає, що загроза нападу не зменшилася, а залишається на досить високому рівні. Ключове питання – це буде напад лише росіян, чи Білорусь буде напряму втягнута у війну. Він не виключає, що станеться це наступного року, коли РФ накопичить достатню кількість військ.

– Але в них досить високі логістичні можливості, і вони навчились досить швидко перекидати війська на РФ та Білорусь. Тому вони це можуть зробити і під Новий рік, адже Путін дуже полюбляє символічні дати. Під кінець року така дата буде – 100-річчя утворення Радянського Союзу, – говорить експерт.

Політолог Микола Давидюк в ефірі Єдиних новин зазначив, що Путін під час візиту явно буде намагатися змусити Лукашенка піти на Україну, “де він зламає шию, ноги та руки”.

– Путін явно буде намагатися змусити Лукашенка атакувати Україну через Північ країни – через Волинську, Рівненську, Київську області. Їх мета буде – захопити нашу атомну станцію і рухатися вниз до Придністров’я, – заявив він.

Зі свого боку Михайло Подоляк в ефірі Єдиних новин висловив думку, що питання полягає лише в тому, чи дотисне російський диктатор Лукашенка та чи погодиться той на ще меншу самостійність.

– Питання у тому, чи дотиснуть його (Лукашенка, – Ред.), чи ні? Бо РФ взяла під тотальний контроль збройні сили Білорусі. Вони назвали це союзне угруповання російсько-білоруським і насичують Білорусь мобілізованими РФ. Контролюють силові вертикалі – комітет державної безпеки й інших силовиків. І таким чином, маневрів у пана Лукашенка майже не існує, – зазначив він.

Голова кабінету представників опозиціонерки Світлани Тихановської Валерій Ковалевський зазначив в ефірі Єдиних новин, що ключ до розуміння мети зустрічі полягає у тому, що Путін сам приїхав до Білорусі, чого не робив уже три роки.

– Дуже важливо, що Путін сам приїхав у Мінськ, чого не було вже три роки. Я так міркую, що це зроблено для того, щоб підкреслити, що Лукашенко є суб’єктом міжнародних відносин, що це зустріч рівноправних діячів. Перша мета, яку ставлять перед собою Лукашенко й Путін, – це досягнути домовленостей щодо втягування Білорусі ще більше у цю війну, — пояснює Ковалевський.

На його думку, це може бути здійснене через російські війська, які зайдуть в Україну, а Білорусь забезпечуватиме тил. Не виключає він і варіант заходу білоруських сил в Україну.

– Може бути й таке, що буде концентрація білоруських військ на кордоні з Україною. І ЗСУ вже попередили, якщо вони будуть таке бачити, то можуть зробити превентивный удар. Це так само може призвести до початку гарячої стадії конфлікту, – говорить він.

Він також вважає, що це може означати поглиблення інтеграційних процесів – “поглинання Білорусі Росією”.

– Усі процеси керуються з Кремля, фактично оновлення СРСР 2.0, — констатує Ковалевський.

Що говорять західні аналітики?

Зі свого боку, аналітики ISW оцінили ймовірні загрози для України. На їхню думку, ця зустріч свідчить про новий етап у представленні, плануванні та веденні війни, і може провіщати відновлення наступальних операцій проти України в найближчі місяці.

Водночас фахівці переконані, що армія Росії, навіть посилена білоруськими збройними силами, не спроможна підготувати та провести ефективні широкомасштабні механізовані наступальні операції в найближчі кілька місяців.

Аналітики не виключають, що попри всі проблеми, Путін може спробувати наказати відновити широкомасштабні наступальні операції пізніше цієї зими.

Однак в ISW продовжують притримуватися думки, що Лукашенко навряд чи залучить свою армію, яку також доведеться переозброїти, до вторгнення в Україну.

Фото: president.gov.by