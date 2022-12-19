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Факты / Україна

Собирала деньги на российскую армию: в Одесской области задержали пособницу оккупантов

Евгения Грейс, редактор ленты
СБУ затримала жінку, яка збирала гроші окупантам
Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Одесской области пособницу оккупантов, которая собирала деньги для поддержки захватнических войск на юге и востоке Украины.

Среди поддерживаемых вражеских группировок — российские батальонно-тактические группы в Мариуполе и на Херсонщине.

В СБУ отмечают, что женщина собирала деньги через посты в соцсетях, в том числе и запрещенных в Украине.

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В своих сообщениях она призывала поддержать захватчиков и помочь им с материально-техническим обеспечением.

Свои пророссийские взгляды она активно демонстрировала в сети и в общении с людьми.

Сотрудники Службы безопасности установили, что родственники женщины с 2016 года воюют в составе так называемой ДНР. А в начале полномасштабного вторжения России вошли в оккупационные подразделения Южного военного округа РФ. Именно на банковскую карточку своего родственника-боевика злоумышленница собирала деньги для поддержки захватчиков.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины).

Суд назначил ей содержание под стражей в качестве меры пресечения. Следствие продолжается.

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Источник: СБУ
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