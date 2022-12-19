Збирала гроші на російську армію: на Одещині затримали поплічницю окупантів
Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Одеській області пособницю окупантів, яка збирала гроші для підтримки загарбницьких військ на півдні та сході України.
Серед підтримуваних ворожих угруповань — російські батальйонно-тактичні групи у Маріуполі та на Херсонщині.
У СБУ зазначають, що жінка збирала гроші через пости у соцмережах, зокрема й заборонених в Україні.
У своїх дописах вона закликала підтримати загарбників і допомогти їм із матеріально-технічним забезпеченням.
Свої проросійські погляди вона активно демонструвала у мережі та у спілкуванні з людьми.
Працівники Служби безпеки встановили, що родичі жінки з 2016 року воюють у складі так званої ДНР. А на початку повномасштабного вторгнення Росії увійшли до окупаційних підрозділів Південного військового округу РФ. Саме на банківську картку свого родича-бойовика зловмисниця збирала гроші для підтримки загарбників.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України).
Суд призначив їй тримання під вартою як міру запобіжного заходу. Слідство триває.