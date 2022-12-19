Грудень, 19 в 11:54

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Одеській області пособницю окупантів, яка збирала гроші для підтримки загарбницьких військ на півдні та сході України.

Серед підтримуваних ворожих угруповань — російські батальйонно-тактичні групи у Маріуполі та на Херсонщині.

У СБУ зазначають, що жінка збирала гроші через пости у соцмережах, зокрема й заборонених в Україні.

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У своїх дописах вона закликала підтримати загарбників і допомогти їм із матеріально-технічним забезпеченням.

Свої проросійські погляди вона активно демонструвала у мережі та у спілкуванні з людьми.

Збирала гроші на російську армію: на Одещині затримали поплічницю окупантів / 7 фотографий

Працівники Служби безпеки встановили, що родичі жінки з 2016 року воюють у складі так званої ДНР. А на початку повномасштабного вторгнення Росії увійшли до окупаційних підрозділів Південного військового округу РФ. Саме на банківську картку свого родича-бойовика зловмисниця збирала гроші для підтримки загарбників.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України).

Суд призначив їй тримання під вартою як міру запобіжного заходу. Слідство триває.