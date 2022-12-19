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Факти / Україна

Збирала гроші на російську армію: на Одещині затримали поплічницю окупантів

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
СБУ затримала жінку, яка збирала гроші окупантам
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Одеській області пособницю окупантів, яка збирала гроші для підтримки загарбницьких військ на півдні та сході України.

Серед підтримуваних ворожих угруповань — російські батальйонно-тактичні групи у Маріуполі та на Херсонщині.

У СБУ зазначають, що жінка збирала гроші через пости у соцмережах, зокрема й заборонених в Україні.

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У своїх дописах вона закликала підтримати загарбників і допомогти їм із матеріально-технічним забезпеченням.

Свої проросійські погляди вона активно демонструвала у мережі та у спілкуванні з людьми.

СБУ затримала жінку, яка збирала гроші окупантам
СБУ затримала жінку, яка збирала гроші окупантам
СБУ затримала жінку, яка збирала гроші окупантам
СБУ затримала жінку, яка збирала гроші окупантам
СБУ затримала жінку, яка збирала гроші окупантам
СБУ затримала жінку, яка збирала гроші окупантам
СБУ затримала жінку, яка збирала гроші окупантам
СБУ затримала жінку, яка збирала гроші окупантам
СБУ затримала жінку, яка збирала гроші окупантам
СБУ затримала жінку, яка збирала гроші окупантам
СБУ затримала жінку, яка збирала гроші окупантам
СБУ затримала жінку, яка збирала гроші окупантам
Збирала гроші на російську армію: на Одещині затримали поплічницю окупантів / 7 фотографий

Працівники Служби безпеки встановили, що родичі жінки з 2016 року воюють у складі так званої ДНР. А на початку повномасштабного вторгнення Росії увійшли до окупаційних підрозділів Південного військового округу РФ. Саме на банківську картку свого родича-бойовика зловмисниця збирала гроші для підтримки загарбників.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України).

Суд призначив їй тримання під вартою як міру запобіжного заходу. Слідство триває.

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Джерело: СБУ
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