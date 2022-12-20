Декабрь, 20 в 16:05

Контрразведка Службы безопасности в ходе контрдиверсионных мер в Харькове разоблачила еще одного предателя. Мужчина более восьми лет скрывался от правосудия за участие в кремлевском проекте «новороссия» и попытках насильственного захвата власти в регионе.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

– Именно он в 2014 году поднимал российский флаг над зданием Харьковского городского совета и призывал к штурму учреждения. Кроме того, он выступал перед камерами московских пропагандистов, где агитировал к изменению границ границы Украины и захвату госорганов. Больше всего таких «эфиров» при его участии были сняты представителями кремлевского телеканала Россия 1, — говорится в сообщении.

Отмечено, что когда попытки россиян потерпели неудачу, коллаборант решил скрыться и таким образом избежать правосудия. С этой целью он соблюдал меры конспирации, постоянно менял адреса проживания и номера мобильных телефонов.

Сейчас смотрят

СБУ задержала предателя, который в 2014 году поднимал российский флаг над Харьковской мэрией / 3 фотографии

Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Во время обыска в доме фигуранта правоохранители обнаружили:

флаги РФ и георгиевские ленты;

снайперскую винтовку с оптикой;

самозарядную винтовку Z-10;

патроны к огнестрельному оружию калибра 7,62 мм.

Следователи сообщили мужчине о подозрении за:

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения, в частности возможной причастности фигуранта к подготовке диверсий российских спецслужб.