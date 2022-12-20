Грудень, 20 в 16:05

Контррозвідка Служби безпеки у ході контрдиверсійних заходів у Харкові викрила ще одного зрадника. Чоловік понад вісім років переховувався від правосуддя за участь у кремлівському проєкті «новоросія» та спробах насильницького захоплення влади в регіоні.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

– Саме він у 2014 році піднімав російський прапор над будівлею Харківської міської ради і закликав до штурму установи. Крім цього, він виступав перед камерами московських пропагандистів, де агітував до зміни меж кордону України та захоплення держорганів. Найбільше таких «ефірів» за його участі було відзнято представниками кремлівського телеканалу Росія 1, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що коли спроби росіян зазнали невдачі, колаборант вирішив сховатись і таким чином уникнути правосуддя. Для цього він дотримувався заходів конспірації, постійно змінював адреси проживання та номери мобільних телефонів.

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СБУ затримала зрадника, який у 2014 році піднімав російський прапор над Харківською мерією / 3 фотографии

Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Під час обшуку в помешканні фігуранта правоохоронці виявили:

прапори рф та георгіївські стрічки;

снайперську гвинтівку з оптикою;

самозарядну гвинтівку Z-10;

набої до вогнепальної зброї калібру 7,62 мм.

Наразі слідчі повідомили чоловіку про підозру за:

▪️ ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

▪️ ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення, зокрема можливої причетності фігуранта до підготовки диверсій російських спецслужб.