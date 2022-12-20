Декабрь, 20 в 20:22

Российские чиновники расходятся во мнениях относительно того, стоит ли осуществлять новое военное наступление на Украину этой зимой.

Как информирует издание The New York Times, об этом заявил чиновник Государственного департамента США на условиях анонимности.

По его словам, в высших военных кругах РФ происходят дискуссии, способна ли российская армия осуществить такое наступление.

Представитель Госдепа подчеркнул, что Вашингтон замечает в этих дискуссиях “противоречивые вещи”. Так, часть российских чиновников настаивают на новом наступлении, а другие сомневаются, есть ли у РФ возможности для этого.

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Собеседник издания не предоставил подробностей, на каких данных разведки США базируется информация о дискуссиях среди высшего руководства РФ. В то же время он сообщил, что пока неясно, куда будут направлены “фактические действия” России.

Недавно главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что войска РФ могут снова попытаться атаковать Киев. Сейчас агрессор готовит до 200 тысяч новых солдат.

О подготовке ВСУ к новому возможному вторжению российских оккупантов с севера заявлял и командующий Оперативного командования Юг Андрей Ковальчук. По его словам, украинское военное командование рассматривает сценарий, при котором агрессор может планировать новое нападение из Беларуси в конце февраля 2023 года.