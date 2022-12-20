Декабрь, 20 в 12:59

Уровень военной угрозы на северной границе, с территории Беларуси, постепенно возрастает. В то же время украинские военные следят за ситуацией и принимают необходимые меры.

Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он уточнил, что в Беларуси сейчас размещены 2 мотострелковая дивизия 1 танковой армии РФ и авиационная группировка российских оккупантов, в состав которой входят новейшие образцы авиации.

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Агрессор также разместил на территории Беларуси подразделения, вооруженные ракетными комплексами Искандер с баллистическими ракетами, предназначенными для ударов по Украине.

Отвечая на вопрос, достаточно ли этого для начала повторного вторжения в Украину с севера, Наев отметил, что речь идет о создании угрозы для нашего государства.

– Этого потенциала сейчас достаточно для создания угрозы Украине и проведения тактических действий с ограниченными целями, — объяснил Наев.

Он добавил, что украинские военные внимательно следят за тем, какое вооружение РФ перебрасывает в Беларусь. Каждый день проводится соответствующий анализ.

– Уровень военной угрозы постепенно растет, но мы также принимаем адекватные меры. Кроме того, Генеральным штабом ВСУ предусмотрено значительное наращивание группировок в случае существенного роста сил и средств с противоположной стороны, — подчеркнул Наев.

Генерал также прокомментировал тренировки российского самолета наведения и самолетов-перехватчиков носителей баллистических ракет Кинжал в Беларуси.

– Указанные тренировки проводятся с единственной целью – это уточнение целей на территории Украины, которые предназначены для нанесения ракетных ударов агрессором, – объяснил Наев.

Он заверил, что Вооруженные силы Украины делают все возможное, чтобы снизить этот уровень угрозы.

На днях командующий Оперативного командования Юг генерал-майор Андрей Ковальчук заявил, что ВСУ готовятся к новому возможному вторжению российских оккупантов с севера в начале 2023 года.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также не исключил, что войска РФ попытаются снова атаковать Киев.

19 декабря в Минск впервые за три года прибыл российский диктатор Владимир Путин для встречи с непризнанным главой Беларуси Александром Лукашенко. По данным аналитиков Института изучения войны, Путин не смог уговорить белорусского диктатора к более широкому участию в войне против Украины.

Источник: Командование Объединенных Сил ВСУ