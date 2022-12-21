По всей Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, возможны аварийные отключения — Укрэнерго

Декабрь, 21 в 11:33

На утро 21 декабря сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, а также есть ограничения, вызванные повреждениями магистральных сетей из-за атак РФ.

Об этом сообщают в Укрэнерго.

– В связи с этим ко всем областям доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений. В настоящее время работают все виды генерации. В то же время ситуация в центральном регионе, в том числе и в Киеве, остается все еще сложной. Укрэнерго, операторы электростанций и операторы систем распределения делают все возможное, чтобы улучшить ситуацию с электроснабжением в каждом регионе Украины, — говорится в сообщении.

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Напомним, что РФ ночью снова обстреливала артиллерией деоккупированные районы на востоке и юге, в результате чего были повреждены электросети. Ремонтные работы уже начаты, а восстановление поврежденных россиянами сетей продолжается.