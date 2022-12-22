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Факты / Україна

Оккупанты не имеют переломного успеха в Бахмуте — Череватый

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Бахмут

В Бахмуте Донецкой области Россия не имеет переломного успеха и не прорвала украинскую оборону.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

– Если глобально говорить, то конечно, нет у них там переломного успеха, нет прорыва нашей обороны, что предполагает любая серьезная наступательная операция. А локальные движения в ту или иную сторону, изгибы фронта бывают. Их группы иногда прорывались на окраине Бахмута, но они были оттуда выбиты, – говорит он.

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Череватый отметил, что на восточном фронте, особенно в районе Бахмута, достигаются две главные цели.

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— Первая – враг не может системно прорвать, а потому и идти дальше, оккупируя наш Донбасс, а возможно, и имея более дальновидные цели. Вторая – ежесуточно он несет просто невероятные потери как для армии 21 века, — говорит он.

Череватый добавил, что потери врага в Бахмуте значительно превышают потери Сил обороны, однако не стал объявлять конкретных цифр.

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