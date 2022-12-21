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В ISW объяснили, почему визит Зеленского в Бахмут подрывает информационную операцию Кремля

Бедрак Виктория, редактор ленты
В ISW объяснили, почему визит Зеленского в Бахмут подрывает информационную операцию Кремля
Фото: Офис президента

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут Донецкой области подорвал продолжающуюся информационную операцию Кремля, направленную на то, чтобы представить российского диктатора Владимира Путина участником войны.

Об этом говорится в сводке американского института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что 20 декабря Зеленский посетил украинских военных, которые держат оборону на напряженном бахмутском направлении и вручил им награды.

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В то же время Путин провел церемонию награждения на самом высоком уровне, отметив своих марионеток. В частности, награды вручили главам “ЛНР” Леониду Пасечнику и “ДНР” Денису Пушилину. Также благодарность получили российские пропагандисты, в частности, главред RT Маргарита Симоньян и российский военный блогер Семен Пегов.

– Диктатор активизировал усилия, чтобы избавить себя и министерство обороны РФ от постоянной критики. Церемония награждения дополнительно указывает на желание Путина представить себя участником войны”, – говорится в отчете.

Специалисты отмечают, что решение Путина наградить членов своего окружения, даже не принимавших непосредственного участия в боях, в отличие от визита Зеленского на линию фронта в Бахмуте, вызвало критику среди россиян.

— Кроме того, в РФ заявили, что диктатор награждает “своих героев в Кремле”, а не солдат, участвующих в боевых действиях на передовой, а также добавили, что он не посещал оккупированные территории, — заключают в ISW.

Во вторник, 20 декабря, президент Украины Владимир Зеленский приехал на самый горячий участок фронта — город Бахмут. Он встретился с украинскими военными и вручил им государственные награды.

Источник: ISW
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