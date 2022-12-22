Окупанти не мають переломного успіху у Бахмуті – Череватий

Грудень, 22 в 18:10

У Бахмуті Донецької області Росія не має переломного успіху й не прорвала українську оборону.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

– Якщо глобально говорити, то звичайно, немає в них там переломного успіху, немає прориву нашої оборони, що передбачає будь-яка серйозна наступальна операція. А локальні рухи в той чи інший бік, вигини фронту бувають. Їхні групи іноді проривалися на околиці Бахмута, але вони були звідти вибиті, – каже він.

Череватий зауважив, що на східному фронті, а особливо в районі Бахмута, досягаються дві головні цілі.

Зараз дивляться

– Перша – ворог не може системно прорвати, а відтак і йти далі, окуповуючи наш Донбас, а можливо, й маючи більш далекоглядні цілі. Друга – щодоби він несе просто неймовірні втрати як для армії 21 століття, – говорить він.

Череватий додав, що втрати ворога в Бахмуті значно перевищують втрати Сил оборони, однак не став оголошувати конкретних цифр.