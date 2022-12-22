Декабрь, 22 в 14:27

22 декабря российские войска обстреляли Волчанск и Купянск Харьковской области.

Ранены четверо работников больницы: РФ обстреляла Волчанск и Купянск / 3 фотографии

В Волчанске пострадали сразу пять мирных людей.

Взрывные и осколочные ранения получили трое мужчин и женщина, что являются работниками центральной районной больницы.

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Ранен и 62-летний мужчина, который в момент обстрела проходил мимо.

Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

В Купянске российские ракеты попали в жилой дом.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Информация уточняется, отмечает руководитель облгосадминистрации Олег Синегубов.

В селе Протопоповка Изюмского района в больницу с ранениями госпитализировали 25-летнего мужчину.

Пострадавший подорвался на неизвестном взрывном устройстве во время пребывания в лесу.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 302-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов