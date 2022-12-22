Ранены четверо работников больницы: РФ обстреляла Волчанск и Купянск
22 декабря российские войска обстреляли Волчанск и Купянск Харьковской области.
В Волчанске пострадали сразу пять мирных людей.
Взрывные и осколочные ранения получили трое мужчин и женщина, что являются работниками центральной районной больницы.
Ранен и 62-летний мужчина, который в момент обстрела проходил мимо.
Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.
В Купянске российские ракеты попали в жилой дом.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Информация уточняется, отмечает руководитель облгосадминистрации Олег Синегубов.
В селе Протопоповка Изюмского района в больницу с ранениями госпитализировали 25-летнего мужчину.
Пострадавший подорвался на неизвестном взрывном устройстве во время пребывания в лесу.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 302-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Олег Синегубов
Фото: Олег Синегубов