Поранені четверо працівників лікарні: РФ обстріляла Вовчанськ і Куп’янськ
22 грудня російські війська обстріляли Вовчанськ та Куп’янськ Харківської області.
У Вовчанську постраждали одразу п’ятеро мирних людей.
Вибухові та осколкові поранення дістали троє чоловіків та жінка, які є працівниками центральної районної лікарні.
Поранений і 62-річний чоловік, який у момент обстрілу проходив повз.
Усім постраждалим наразі надають необхідну допомогу.
У Куп’янську російські ракети поцілили в житловий будинок.
За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.
Інформація уточнюється, зазначає керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
У селі Протопопівка Ізюмського району до лікарні з пораненнями госпіталізували 25-річного чоловіка.
Постраждалий підірвався на невідомому вибуховому пристрої під час перебування в лісі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 302-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов