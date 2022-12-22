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Факти / Україна

Поранені четверо працівників лікарні: РФ обстріляла Вовчанськ і Куп’янськ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Поранені четверо працівників лікарні: РФ обстріляла Вовчанськ і Куп’янськ

22 грудня російські війська обстріляли Вовчанськ та Куп’янськ Харківської області.

Обстріл Вовчанська і Куп'янська Харківської області 22 грудня 2022
Обстріл Вовчанська і Куп'янська Харківської області 22 грудня 2022
Обстріл Вовчанська і Куп'янська Харківської області 22 грудня 2022
Обстріл Вовчанська і Куп'янська Харківської області 22 грудня 2022
Поранені четверо працівників лікарні: РФ обстріляла Вовчанськ і Куп’янськ / 3 фотографии

У Вовчанську постраждали одразу п’ятеро мирних людей.

Вибухові та осколкові поранення дістали троє чоловіків та жінка, які є працівниками центральної районної лікарні.

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Поранений і 62-річний чоловік, який у момент обстрілу проходив повз.

Усім постраждалим наразі надають необхідну допомогу.

У Куп’янську російські ракети поцілили в житловий будинок.

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Інформація уточнюється, зазначає керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У селі Протопопівка Ізюмського району до лікарні з пораненнями госпіталізували 25-річного чоловіка.

Постраждалий підірвався на невідомому вибуховому пристрої під час перебування в лісі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 302-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

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