Грудень, 22 в 14:27

22 грудня російські війська обстріляли Вовчанськ та Куп’янськ Харківської області.

Поранені четверо працівників лікарні: РФ обстріляла Вовчанськ і Куп’янськ / 3 фотографии

У Вовчанську постраждали одразу п’ятеро мирних людей.

Вибухові та осколкові поранення дістали троє чоловіків та жінка, які є працівниками центральної районної лікарні.

Зараз дивляться

Поранений і 62-річний чоловік, який у момент обстрілу проходив повз.

Усім постраждалим наразі надають необхідну допомогу.

У Куп’янську російські ракети поцілили в житловий будинок.

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Інформація уточнюється, зазначає керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У селі Протопопівка Ізюмського району до лікарні з пораненнями госпіталізували 25-річного чоловіка.

Постраждалий підірвався на невідомому вибуховому пристрої під час перебування в лісі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 302-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов