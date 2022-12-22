Декабрь, 22 в 13:05

Соединенные Штаты Америки имеют три разных модели того, как может выглядеть завершение полномасштабной войны в Украине путем переговоров. И две из них предполагают частичную потерю территорий.

Об этом сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Журналисты отмечают, что каждый вариант имеет сторонников в Белом доме. Речь идет о таких трех моделях окончания войны через переговорный процесс:

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Первая является частью мирного плана

Вторая модель – это отвод войск на линии 2014 года (т.е. Крым и часть Донбасса останутся оккупированными).

Третья предполагает освобождение Донбасса, однако не Крыма.

Последние две модели отверг украинский лидер Владимир Зеленский. Он дал понять американской стороне, что не поддержит такие варианты, поскольку мир в Украине может наступить только тогда, когда российские оккупанты покинут все захваченные территории.

По словам высокопоставленного чиновника США, во время личной встречи 21 декабря американский лидер Джо Байден хотел услышать “текущие мнения Зеленского по поводу того, как это должно выглядеть”. Чиновник уточнил, что сейчас это своеобразная “академическая дискуссия”, поскольку нет никаких признаков, что РФ заинтересована в переговорах.

Напротив, министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о планах увеличить численность российской армии до 1,5 млн человек. Такое предложение прозвучало в обращении Шойгу к главе РФ Владимиру Путину, и диктатор поддержал эту идею.

Между тем, высшее военное руководство Украины предупреждает о возможном новом наступлении войск РФ с севера в начале 2023 года.

По словам официальных лиц США, Россия сталкивается с “очень большой нехваткой боеприпасов”, что является “все более серьезной проблемой”. Кроме того, в Кремле ведутся дискуссии, готовы ли российские войска к крупным военным операциям. Однако, несмотря на внутренние споры в Кремле по поводу тактики, Москва не выдвигала серьезных предложений по поводу вывода своих войск и не проявляла стремлений к миру.

Визит Зеленского в США и вопросы оружия

Издание пишет, что на фоне демонстрации единства между Владимиром Зеленским и Джо Байденом, они все же имеют разногласия во взглядах на некоторые военные нужды Украины.

Накануне Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи на $1,85 млрд, который включает зенитный ракетный комплекс Patriot. В то же время, президент Украины и его советники продолжают настаивать на предоставлении Вашингтоном современного вооружения, которое Белый дом не спешит передавать. Речь идет, в частности, о боевых танках и ракетах большей дальности (таких как ATACMS).

Представители Пентагона настаивают, что у Украины уже достаточно танков, а американские Abrams слишком сложны в эксплуатации и обслуживании. На совместной с Зеленским пресс-конференции, отвечая на вопрос о ракетах, которые позволят украинским силам поражать цели на территории РФ, Байден заявил, что такое оружие может разрушить единство НАТО в поддержке нашего государства.

Комментируя визит Зеленского в США, высокопоставленный чиновник Белого дома отметил, что было важно, чтобы украинский лидер использовал “личную харизму” во время выступления перед членами Конгресса. Ведь нужно было донести доводы, что война в Украине – это “действительно борьба за демократию”.

Для самого Владимира Зеленского цель вчерашнего визита в США была сосредоточена на призывах о предоставлении более мощного вооружения, которое помогло бы начать большие наступательные операции против российских войск в 2023 году. The Washington Post утверждает, что “было мало признаков того, что ему это удалось, по крайней мере, в краткосрочной перспективе”.

В то же время Белый дом хотел “обсудить взгляды Зеленского на дипломатию”, сообщил на условиях анонимности один из чиновников администрации Байдена.

– Где он находится и что ему нужно, чтобы убедиться, что Киев находится в наиболее сильной позиции, чтобы мы могли ускорить появление стола переговоров, – объяснил чиновник.

Он повторил давнюю позицию Белого дома, что “не нам описывать, как должна выглядеть дипломатия, когда она должна начаться или какими должны быть ее красные линии”. А решение о переговорном процессе должна принимать Украина.

– Это была возможность для Байдена и Зеленского серьезно поговорить о том, куда мы идем… Не указывать (Зеленскому, — Ред.), что делать… Чтобы убедиться, что мы согласны в общих целях и понимаем друг друга. Байден по-прежнему беспокоится, чтобы не зайти слишком далеко и слишком быстро, опасаясь эскалации. Зеленский хочет дать понять, что ему нужна эта постоянная поддержка, которую, откровенно говоря, могут предоставить только Соединенные Штаты, – объяснил Иво Даалдер, бывший посол США в НАТО.

Издание пишет, что даже без кардинальных сдвигов по вопросу оружия ставки на визит президента Украины в США были высокими. Зеленский пытается укрепить и расширить поддержку Украины в Вашингтоне и во всем демократическом мире. И сейчас “эта цель, кажется, достигнута”.