Путін хоче не миру, а паузу для перегрупування військ – Столтенберг

Грудень, 23 в 19:18

Російський диктатор Володимир Путін хоче не миру, а паузу для перегрупування і підготовки до нового наступу на Україну.

Про це у своїй колонці у Financial Times пише генсек НАТО Єнс Столтенберг.

– За останні місяці керівництво Росії мобілізувало понад 200 тис. військовослужбовців і продемонструвало готовність зазнати великих втрат. Вони шукають більше зброї та боєприпасів в інших авторитарних режимів, таких як Іран. Росія сподівається заморозити війну, щоб дозволити своїм силам перегрупуватися, переозброїтися та спробувати розпочати новий наступ, – йдеться у статті.

Президент України Володимир Зеленський пропонував РФ розпочати відводити війська перед Різдвом як перший крок до завершення конфлікту, але Москва різко відкинула цю пропозицію.

Зараз дивляться

– Це Путін розпочав війну, і він може завершити її хоч сьогодні, забравшись із України. Зараз немає ознак, що він справді хоче миру, – зазначає генсек НАТО.

Столтенберг наголосив на тому, що Північноатлантичний Альянс продовжить підтримувати Україну, щоб “вона перемогла як суверенна, незалежна держава у Європі”.