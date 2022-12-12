Зеленский предложил РФ вывести свои войска из Украины на Рождество

Декабрь, 12 в 20:47

Президент Украины Владимир Зеленский предложил странам G7 созвать специальный саммит Global Peace Formula Summit, чтобы определиться, как и когда можно будет реализовать пункты украинской формулы мира.

Об этом глава государства сказал в обращении главы к лидерам стран – участниц G7.

— Я предлагаю вам, как и другим добросовестным государствам, проявить свое лидерство в реализации формулы мира или конкретных ее пунктов, — сказал он.

Зеленский также предложил России осуществить конкретный содержательный шаг к дипломатическому урегулированию, о котором часто говорят в Москве.

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— Впереди праздники, которые отмечают миллиарды людей: Рождество по григорианскому календарю, Новый год, Рождество по юлианскому календарю. Это время, когда нормальные люди думают о мире, а не об агрессии. Я предлагаю России хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины. Если Россия осуществит вывод войск из Украины, то тем самым будет обеспечено и надежное прекращение боевых действий, — сказал президент.

Глава государства выразил надежду на то, что страны G7 поддержат этот призыв, ведь это глобальный интерес.

— Я не вижу причин, почему бы России не сделать это сейчас, на Рождество, — добавил Зеленский.

По его словам, ответ из Москвы покажет, чего там действительно хотят: или дальнейшего противостояния с миром, или наконец завершения агрессии. Президент подчеркнул, что тот, кто принес войну, должен ее унести.

Накануне Зеленский обсудил реализацию десятишаговой формулы мира с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Также темами разговора глав государств было сотрудничество по обороне и энергетическая стабильность Украины.

Формула мира из десяти пунктов, которую ранее Зеленский представил лидерам G20, включает: радиационную и ядерную безопасность; продовольственную и энергетическую безопасность; противодействие экоциду; освобождение всех пленных и депортированных; исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод войск РФ и прекращение боевых действий; недопущение эскалации и фиксация окончания войны.