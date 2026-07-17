Брат директора Государственного бюро расследований (ДБР) Алексея Сухачева Александр на протяжении 2018-2020 годов стал владельцем 143 квартир и нежилых помещений в жилых комплексах харьковского застройщика Строй Сити. По данным журналистского расследования, значительную часть недвижимости он приобрел по ценам, которые были в десятки раз ниже рыночных.

Об этом пишет Суспільне.

Журналистское расследование провели Центр противодействия коррупции и Слідство.Інфо. Материал был обнародован украинскими медиа в рамках “Инициативы 143” после того, как Печерский районный суд Киева запретил его публикацию.

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143 объекта недвижимости

По информации авторов расследования, в Государственном реестре прав по Александру Сухачеву значится настолько большой перечень имущества, что соответствующая справка занимает 155 страниц.

Речь идет, прежде всего, о квартирах и коммерческих помещениях в двух жилых комплексах Харькова, которые связывают с застройщиком Строй Сити, в частности в ЖК IT-Парк Manufactura.

Журналисты отмечают, что только в 2018 году Александр Сухачев стал владельцем около 40% объектов в одном из зданий этого комплекса.

Наибольшее количество вопросов в расследовании вызывает стоимость приобретенной недвижимости. Согласно документам, проанализированным журналистами, квартиры продавались по балансовой, а не рыночной цене.

В частности, 9 июля 2018 года Александр Сухачев приобрел сразу 30 квартир. Стоимость каждой составляла от 24,6 тыс. до 48,9 тыс. грн — по тогдашнему курсу примерно от $932 до $1856.

Через два дня он оформил еще 28 квартир, заплатив за них менее $33 тыс. Самый дешевый объект обошелся в 26,5 тыс. грн, самый дорогой – 38,7 тыс. грн.

При этом, как отмечают авторы расследования, квадратный метр в этом жилом комплексе продавался застройщиком примерно по $800.

Суд запретил публикацию материала

После журналистского запроса компания Парковый-2, продававшая недвижимость, обратилась в Печерский районный суд Киева.

Судья Сергей Вовк принял решение запретить журналистке Алине Стрижак, Слідству.Інфо и Центру противодействия коррупции распространять информацию об имуществе, соглашениях и инвестициях Александра Сухачева.

В иске компания заявила, что информация о заключенных договорах является частью частной жизни физического лица и содержит коммерческую тайну.

Как застройщик оказался в деле ДБР

В расследовании также обращают внимание на то, что застройщик Строй Сити впоследствии стал фигурантом уголовного производства по возможному незаконному строительству.

Сначала дело расследовали полиция и прокуратура, однако в декабре 2022 года его передали в Главное следственное управление ГБР.

По данным журналистов, некоторое время бюро расследовало деятельность компании, с которой был связан брат директора ДБР, однако подозрения в этом производстве так и не объявили.

Впоследствии материалы вернули в полицию, где производство закрыли. После получения журналистских запросов его возобновили.

Что говорят в ДБР

В Государственном бюро расследований сообщили журналистам, что ни директор ведомства Алексей Сухачев, ни само бюро не владеют информацией об участии Александра Сухачева в хозяйственной деятельности или сотрудничестве с застройщиком Строй Сити, а также о приобретении им недвижимости.

Также в ГБР отметили, что решение о закрытии уголовного производства по застройщику бюро не принимало, а определение органа досудебного расследования относится к полномочиям прокуратуры.

По информации авторов расследования, по состоянию на сегодняшний день Александр Сухачев уже прекратил владение почти всеми из 143 квартир и нежилых помещений.

Источник : Суспільне

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