В Украине продолжается вступительная кампания 2026 года. Уже с 19 июля поступающие смогут подать заявления в заведения высшего образования.

В этом году многих абитуриентов ждет неприятная новость, ведь в ряде украинских вузов заметно выросла стоимость контрактного обучения. По отдельным специальностям цена уже превышает 100 тыс. грн в год.

Факты ICTV выяснили, сколько стоит обучение в университетах в 2026 году.

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Стоимость высшего образования в Украине в 2026 году

Поскольку вступительная кампания продолжается, окончательных данных о том, какие университеты станут самыми популярными в 2026 году, пока нет. Такую статистику обнародуют уже после завершения приема заявлений.

Поэтому для сравнения мы воспользовались результатами вступительной кампании 2025 года.

В 2025 году наибольшее количество заявлений от абитуриентов получили:

Львовский национальный университет имени Ивана Франко;

Национальный университет Львовская политехника;

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;

Национальный технический университет КПИ им. Игоря Сикорского;

Государственный торгово-экономический институт.

Именно в этих заведениях Факты ICTV сравнили стоимость обучения и выяснили, сколько придется заплатить студентам, поступающим на бакалавриат.

Цена обучения во Львовском национальном университете им. Ивана Франко

Во Львовском национальном университете им. Ивана Франко цена обучения зависит от выбранной специальности. Разница между отдельными образовательными программами составляет более 35 тыс. грн.

Одной из наиболее доступных является программа Биология и здоровье человека. За год обучения на дневной форме студентам придется заплатить 51 400 грн.

Если же выбрать Гостинично-ресторанное дело, то контракт обойдется в 69 100 грн.

К наиболее дорогим относится Инженерия программного обеспечения. За обучение здесь придется выложить 86 700 грн в год. Такую же сумму нужно оплатить студентам факультета иностранных языков, которые будут обучаться по программе Перевод.

Не менее дорогостоящими остаются специальности факультета международных отношений. В частности, Международные экономические отношения, Международная коммерция и предпринимательство, а также другие образовательные программы факультета стоят 86 700 грн в год.

Стоимость обучения в вузах Украины в 2026 году: цены во Львовской политехнике

В Национальном университете Львовская политехника в этом году также обновила цены на контрактное обучение.

В зависимости от специальности, цена обучения в одном из самых популярных технических университетов страны составляет от 50 до 100 тыс. грн в год.

Самой дорогой образовательной программой стали компьютерные науки и системы искусственного интеллекта, а цена обучения достигла почти 100 тыс. грн в год.

По специальности Инженерия программного обеспечения будущим студентам придется платить 90 тыс. грн в год.

Среди самых доступных остаются Гражданская безопасность, Изобразительное искусство и История. Обучение по этим направлениям стоит около 52 тыс. грн в год.

Сколько стоит обучение в ЗВО 2026: КНУ им. Тараса Шевченко

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко стоимость обучения также зависит от специальности.

Например, будущие учителя украинского языка и литературы будут платить 54 600 грн в год.

По естественным специальностям стоимость обучения составляет 61 800 грн.

Для тех, кто планирует связать свое будущее с кино и телеискусством, контракт обойдется в 84 400 грн.

Одной из самых дорогих программ является Английская филология и два иностранных языка с преподаванием на английском языке. За год такого обучения придется заплатить 119 100 грн.

Какая цена на обучение в университете 2026 года: КПИ им. Игоря Сикорского

В Национальном техническом университете Украины КПИ им. Игоря Сикорского обучение на бакалавриате стоит от 50 до 80 тыс. грн в год.

Дороже всего остаются инженерные специальности, где контракт стоит 73-80 тыс. грн.

Для студентов, которые выберут IТ-направления или кибербезопасность, стоимость обучения колеблется от 65 до 80 тыс. грн в год.

Гуманитарные специальности дешевле, ведь здесь за год обучения придется заплатить примерно 60-70 тыс. грн.

Стоимость высшего образования в Украине 2026: Государственный торгово-экономический университет

В Государственном торгово-экономическом университете цены на контракт ниже, чем в большинстве других вузов из этого списка.

Так, по образовательным программам Экономика и Международная экономика студентам нужно заплатить 55 тыс. гривен за год обучения.

Если же поступающий выберет Инженерию программного обеспечения, обучение будет стоить 50 тыс. гривен в год.

Популярностью среди абитуриентов пользуются и частные заведения высшего образования. В частности, многие поступающие каждый год выбирают Киевскую школу экономики, Украинский католический университет и Американский университет в Киеве.

Эти вузы привлекают современными образовательными программами, международным партнерством и возможностью учиться по западным стандартам.

Однако стоимость контрактного обучения не всем по карману, ведь она гораздо выше, чем в большинстве государственных университетов Украины.

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