Укрпочта выпустила марку, посвященную первому исполнению Щедрика в США

Укрпочта ввела в обращение марку Щедрик. Carol of the Bells, посвященную одной из самых популярных рождественских композиций в мире.

Погашение специальным штемпелем Первый день прошло на Софийской площади у главной елки страны, а также в Виннице.

Выпуск почтовой марки приурочен к 100-летию с момента первого исполнения музыкального произведения Щедрик на сцене Карнеги-Холла в Нью-Йорке.

Автор марки Николай Кочубей изобразил на эскизе ласточку, о которой поют в обрядовой песне.

– Щедрик. Carol of the Bells – именно с таким названием украинский художник в США Николай Бутович нарисовал похожую картину в 1953 году. Тогда украинская диаспора хотела напомнить Америке, что американский Carol of the Bells – это украинский Щедрик. Сегодня это рассказывает в США уже не только диаспора, но и государство. Есть много достижений, за которыми стоит очень много работы, — отметила автор исследования истории Щедрика.