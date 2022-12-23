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Факты / Україна

Укрпочта выпустила марку, посвященную первому исполнению Щедрика в США

Валентина Чорна, редактор ленты
Укрпошта ввела в обіг марку, присвячену Щедрику

Укрпочта ввела в обращение марку Щедрик. Carol of the Bells, посвященную одной из самых популярных рождественских композиций в мире.

Погашение специальным штемпелем Первый день прошло на Софийской площади у главной елки страны, а также в Виннице.

Выпуск почтовой марки приурочен к 100-летию с момента первого исполнения музыкального произведения Щедрик на сцене Карнеги-Холла в Нью-Йорке.

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Автор марки Николай Кочубей изобразил на эскизе ласточку, о которой поют в обрядовой песне.

– Щедрик. Carol of the Bells – именно с таким названием украинский художник в США Николай Бутович нарисовал похожую картину в 1953 году. Тогда украинская диаспора хотела напомнить Америке, что американский Carol of the Bells – это украинский Щедрик. Сегодня это рассказывает в США уже не только диаспора, но и государство. Есть много достижений, за которыми стоит очень много работы, — отметила автор исследования истории Щедрика.

Тираж марки – 200 тыс. экземпляров. С сегодняшнего дня почтовый набор Щедрик. Carol of the Bells можно купить во всех отделениях Укрпочты и онлайн.

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