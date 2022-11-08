Укрпочта показала, какой будет рождественская марка – рисунок создала школьница из Николаева

Ноябрь, 08 в 19:44

Укрпочта подвела итоги голосования за почтовую марку С Рождеством и Новым годом! Больше всего голосов набрал эскиз Разъединенные войной.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

— Многие семьи сегодня не вместе, многие семейные традиции будут нарушены в этом году и многие встретят новый год не под елкой с семьей и любимыми, а с собратьями под обстрелами врага. Именно поэтому эта иллюстрация вызвала больше эмоций и эмпатии, – прокомментировал Смелянский.

Рисунок создан одиннадцатиклассницей Валерией Михайловой из Николаева. Она вынуждена была уехать за границу, где у нее возникла идея такого рисунка.

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На нем изображены девушка и украинский военный, которые встречают праздник врозь: она — в одиночестве, он — на линии огня.

Второе место украинцы отдали эскизу с украинским военным и колядниками авторства заслуженного художника Украины Александра Охапкина. Третье — с воссоединившейся семьей, которую создала Ирина Бабенко.

В Укрпочте добавили, что новая рождественская почтовая марка будет выпущена в декабре.

Источник: Игорь Смелянский