Грудень, 24 в 0:47

Недоречно вести розмови про терміни, коли може закінчитися російсько-українська війна, оскільки мова йде про боротьбу за право на існування.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час конференції послів України.

За його словами, перемога України без сумніву настане, але без відповіді залишаються три питання:

Зараз дивляться

Коли саме Україна переможе?

Що саме буде перемогою?

Як Україна діятиме після перемоги?

– З цих трьох запитань у мене немає відповіді лише на перше. Коли б’єшся за право на існування, дедлайни недоречні. Базова відповідь на друге запитання проста: перемогою буде все, що передбачатиме повне відновлення територіальної цілісності України. Далі будуть інші перемоги – компенсації, вироки за злочини, вигнання Росії з Радбезу ООН та інше, – заявив очільник зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, раніше американська газета The Washington Post повідомляла, що Сполучені Штати мають три різні моделі того, як може виглядати завершення повномасштабної війни в Україні шляхом переговорів. І дві з них передбачають часткову втрату територій, але їх під час зустрічі з американським президентом відкинув український лідер Володимир Зеленський.