Декабрь, 13 в 21:32

Дипломатическое окончание российской агрессии будет заключаться в возвращении к границам Украины по состоянию на 2013 год.

— Украинская территориальная целостность — это не объект для переговоров. Любое решение, любое дипломатическое окончание войны будет базироваться на том, что Россия оставляет Украину в границах 2013 года, — сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге для иностранных журналистов.

Он отметил, что Украина больше всего хочет мира, но доверять россиянам в вопросе переговоров сейчас не стоит.

— Время от времени российские официальные лица делают пустые заявления, что они готовы к переговорам. Не надо обманываться. Россия не изменила свои цели и до сих пор хочет захватить всю Украину. То, чего они хотят сейчас, это не мир. Это пауза, чтобы продолжить агрессию позже. Мы не будем играть в эту игру. Украина хочет мира, больше чем любая другая страна. И мы хотим реального мира. Длительного мира. А не другую отсроченную войну. Наши международные партнеры также не заинтересованы в замороженном конфликте, — отметил Кулеба.

Министр пояснил, что именно поэтому президент Владимир Зеленский предложил мирную формулу из десяти шагов — путь, который закончит российскую агрессию.

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Десять пунктов, в частности, включают ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех пленных и возвращение депортированных людей, имплементацию хартии ЕС, восстановление территориальной целостности Украины, полный вывод российских войск и так далее.

Он сказал, что Украина планирует привлечь к предложенной новой архитектуре безопасности не только западные, но и другие страны.

— Мы делаем все, чтобы освободить наши территории и приблизить победу. Мы стараемся, чтобы это произошло летом, — подчеркнул Кулеба.

Напомним, президент Владимир Зеленский предложил странам Большой семерки созвать специальный саммит Global Peace Formula Summit, чтобы определиться с реализацией украинской формулы мира.