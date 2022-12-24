Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Вблизи нефтебазы в Крыму прогремел взрыв

Илья Нежигай, редактор ленты
Требует проверки
Вибух
Фото: Depositphotos

Неподалеку нефтебазы в Нижнегорском районе, что на севере оккупированного Россией Крыма, прогремел взрыв.

Об этом сообщают местные Telegram каналы и украинские медиа.

В частности, было опубликовано видео, на котором можно услышать беспилотного летательного аппарата (БПЛА), а после этого взрыв.

Сейчас смотрят

Пользователи местных Telegram каналов подтверждают, что взрыв произошел именно в Нижнегорском районе полуострова.

Пока ни ставленники Кремля в администрациях аннексированного Крыма, ни украинские власти не комментировали взрывы.

Более достоверных подтверждений, что взрыв произошел именно в указанном районе Крыма, и поражена ли нефтебаза, также нет.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка