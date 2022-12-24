Вблизи нефтебазы в Крыму прогремел взрыв
Требует проверки
Фото: Depositphotos
Неподалеку нефтебазы в Нижнегорском районе, что на севере оккупированного Россией Крыма, прогремел взрыв.
Об этом сообщают местные Telegram каналы и украинские медиа.
В частности, было опубликовано видео, на котором можно услышать беспилотного летательного аппарата (БПЛА), а после этого взрыв.
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Пользователи местных Telegram каналов подтверждают, что взрыв произошел именно в Нижнегорском районе полуострова.
Пока ни ставленники Кремля в администрациях аннексированного Крыма, ни украинские власти не комментировали взрывы.
Более достоверных подтверждений, что взрыв произошел именно в указанном районе Крыма, и поражена ли нефтебаза, также нет.