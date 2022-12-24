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Факти / Україна

Поблизу нафтобази у Криму пролунав вибух

Ілля Нежигай, редактор стрічки
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Вибух
Фото: Depositphotos

Неподалік нафтобази в Нижньогірському районі, що на півночі окупованого Росією Криму, пролунав вибух.

Про це повідомляють місцеві Telegram канали та українські медіа.

Зокрема, було опубліковано відео, на якому можна почути безпілотного літального апарату (БПЛА), а після цього вибух.

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Користувачі місцевих Telegram каналів підтверджують, що вибух стався саме в Нижньогірському районі півострова.

Наразі ані ставленики Кремля в адміністраціях анексованого Криму, ані українська влада не коментували вибухи.

Більш вірогідних підтверджень, що вибух стався саме в зазначеному районі Криму, та чи уражена нафтобаза, також немає.

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