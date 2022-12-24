Декабрь, 24 в 7:52

В Черном море долгое время не было российских ракетоносителей, однако сейчас корабельная группировка увеличилась до 11 единиц.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила пресс-секретарь объединенного координационного центра Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, Россия не выводила ракетоносители в море из-за шторма, корабли оставались в пунктах базирования. Когда море успокоилось, русские корабли вышли на дежурство.

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Наталья Гуменюк отметила, что оккупанты могут нанести либо массированный, либо одиночные ракетные удары по Украине накануне праздников. Таким образом, враг хочет психологически давить на украинцев.

— Мы отслеживали неоднократно, что такие удары они наносят в канун праздников, — сказала Наталья Гуменюк.

По ее словам, россияне вывели в Черное море 11 кораблей, среди которых есть ракетоносители — это два надводных и один подводный. Общий ракетный залп может составлять 20 единиц.

Представитель ОК Юг в очередной раз призвала жителей Украины не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, ведь угроза нового ракетного обстрела вполне реальна.

6 декабря Наталья Гуменюк сообщала, что в Черном море находилось 15 кораблей Черноморского флота РФ. Среди них один подводный и один надводный ракетоноситель, а это по меньшей мере 12 ракет типа Калибр.