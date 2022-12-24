Грудень, 24 в 7:52

У Чорному морі тривалий час не було російських ракетоносіїв, проте зараз корабельне угруповання збільшилось до 11.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця об’єднаного координаційного центру Південь Наталя Гуменюк.

За її словами, Росія довго не виводила ракетоносії у море через шторм, кораблі залишалися в пунктах базування. Коли море заспокоїлося, російські кораблі вийшли на чергування.

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Наталя Гуменюк зауважила, що окупанти можуть завдати або масованого, або поодиноких ракетних ударів по Україні напередодні свят. Таким чином ворог хоче психологічно тиснути на українців

– Ми відстежували неодноразово, що такі удари вони завдають напередодні свят, – сказала Наталя Гуменюк.

За її словами, росіяни вивели у Чорне море 11 кораблів, серед яких є ракетоносії – це два надводних та один підводний. Загальний ракетний залп може складати 20 одиниць.

Речниця ОК Південь вчергове закликала жителів України не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже загроза нового ракетного обстрілу є цілком реальною.

6 грудня Наталя Гуменюк повідомляла, що у Чорному морі перебували 15 кораблів Чорноморського флоту РФ. Серед них один підводний і один надводний ракетоносії, а це щонайменше 12 ракет типу Калібр.