РФ удерживает в Черном море 15 кораблей, в том числе два ракетоносителя с 12 Калибрами – Гуменюк

Декабрь, 06 в 7:47

В настоящее время в Черном море находятся 15 кораблей Черноморского флота РФ. После массированной атаки корабельная группировка несколько уменьшилась, однако остались на дежурстве один подводный и один надводный ракетоносители, а это минимум 12 ракет типа Калибр, снаряженных и готовых к применению.

Об этом в эфире национального телемарафона заявила спикер ОК Юг Наталья Гуменюк.

– Поэтому не следует расслабляться. Мы помним, что они применяют не только массированные ракетные удары, но и одиночные бывают. И могут продолжать бить, в частности, по тем объектам, в которые уже были попадания, или тем, которые были в списке, но не повреждены, – подчеркнула она.

Именно поэтому она призвала не публиковать фото с мест прилетов, а также не сообщать о степени повреждений, где и когда сработала ПВО, до официальных сводок.

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Гуменюк также не исключает возможности массированного повторного удара, несмотря на критическое исчерпание запасов некоторых ракет.

– Калибры они используют, чтобы атаковать очень важные объекты, в частности критической инфраструктуры, потому что это оружие точного наведения. Именно поэтому они вполне могут применить как те 12, которые сейчас находятся на боевом дежурстве, так и те, которые могут быть подтянуты для пополнения запасов, – считает она.

Во время массированной атаки 5 декабря Россия выпустила по Украине более 70 ракет, свыше 60 сбили украинские Силы противовоздушной обороны

Среди них было 22 крылатых ракеты Калибр, выпущенных из акватории Черного моря.