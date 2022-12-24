Декабрь, 24 в 21:32

Среди мобилизованных россиян каждый четвертый пытается или имеет желание покинуть зону боевых действий.

Об этом в эфире телеканала FreeДом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, разведка получила эти данные из перехватов связей между российскими военнослужащими.

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— Речь идет как о самострелах, так и о коррупции, чтобы избежать попадания в эту мясорубку, в которую Путин их бросает. По перехватам, каждый четвертый частично мобилизованный или думает, или собирается, или уже делал такие попытки, — говорит разведчик.

Он добавил, что оккупанты пытаются покинуть фронт как самостоятельно, так и организуются в группы с этой целью.

Кроме того, в больницах, где восстанавливаются россияне, отдельно держат военных с самострелами.

В то же время отказников командование армии РФ сажает в так называемые подвалы.

— Мы знаем, что эти подвалы часто используются для незаконного задержания украинских граждан, но огромное количество людей в российских подвалах — это, собственно, российские военнослужащие. Они не понимают, зачем их Путин отправляет, куда отправляет, — рассказал Андрей Юсов.

По его словам, оккупанты собираются на фронт без обучения, экипировки, амуниции и оружия.

— В целом, (они, — Ред.) выполняют роль пушечного мяса. Россияне сидят в российских подвалах. Вот так Путин, Вагнер, Пригожин относятся к своим же гражданам и людям — как к рабам, — говорит разведчик.

Ранее ГУР Минобороны публиковал серию аудиоперехватов звонков россиян. В одном из таких перехватов оккупант жалуется на отказников среди мобилизованных в армию РФ.

Фото: ГУР