Грудень, 24 в 21:32

Серед мобілізованих росіян кожен четвертий намагається або має бажання залишити зону бойових дій.

Про це в етері телеканалу FreeДом розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

За його словами, розвідка отримала ці дані з перехоплень зв’язків між російськими військовослужбовцями.

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– Йдеться як про самостріли, так і про корупцію, щоб уникнути попадання в цю м’ясорубку, в яку Путін їх кидає. За перехопленнями, кожен четвертий частково мобілізований або думає, або збирається, або вже робив такі спроби, – каже розвідник.

Він додав, що окупанти намагаються залишити фронт як самостійно, так і організовуються у групи з цією метою.

Крім того, у лікарнях, де відновлюються росіяни, окремо тримають військових з самострілами.

Водночас відмовників командування армії РФ запроторює у так звані підвали.

– Ми знаємо, що ці підвали часто використовуються для незаконного затримання українських громадян, але величезна кількість людей в російських підвалах – це, власне, російські військовослужбовці. Вони не розуміють, навіщо їх Путін відправляє, куди відправляє, – розповів Андрій Юсов.

За його словами, окупанти збираються на фронт без навчання, екіпірування, амуніції та зброї.

– Загалом (вони, – Ред.) виконують роль гарматного м’яса. Росіяни сидять у російських підвалах. Ось так Путін, Вагнер, Пригожин ставляться до своїх же громадян і людей – як до рабів, – каже розвідник.

Раніше ГУР Міноборони публікував серію аудіоперехоплень дзвінків росіян. В одному з таких перехоплень окупант скаржиться на відмовників серед мобілізованих до армії РФ.

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Фото: ГУР