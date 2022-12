Ключовим фактором, який обмежує наступальні операції військ РФ в Україні, є нестача боєприпасів.

Про це поінформували в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

У відомстві зауважили, що Росія з жовтня перекинула в нашу країну десятки тисяч резервістів, яких набрали під час мобілізації.

У розвідці наголошують, що Росія навряд чи збільшила свої запаси артилерійських боєприпасів настільки, щоб її війська могли здійснювати широкомасштабні наступальні операції.

У розвідці Британії також припускають, що РФ обмежила свої далекобійні ракетні удари по інфраструктурі України приблизно до одного разу на тиждень. Причиною є обмежені запаси крилатих ракет в агресора.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 December 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/pCnQtNmhAj

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/z4gjnDuyON

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 24, 2022