Грудень, 24 в 10:31

Ключовим фактором, який обмежує наступальні операції військ РФ в Україні, є нестача боєприпасів.

Про це поінформували в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

У відомстві зауважили, що Росія з жовтня перекинула в нашу країну десятки тисяч резервістів, яких набрали під час мобілізації.

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– Попри скорочення безпосередньої нестачі особового складу, брак боєприпасів, ймовірно, залишається ключовим фактором стримування російських наступальних операцій, – йдеться в повідомленні.

У розвідці наголошують, що Росія навряд чи збільшила свої запаси артилерійських боєприпасів настільки, щоб її війська могли здійснювати широкомасштабні наступальні операції.

У розвідці Британії також припускають, що РФ обмежила свої далекобійні ракетні удари по інфраструктурі України приблизно до одного разу на тиждень. Причиною є обмежені запаси крилатих ракет в агресора.

– Вразливість нинішнього оперативного плану РФ полягає в тому, що навіть звичайне здійснення оборонних операцій уздовж протяжної лінії фронту вимагає значних щоденних витрат снарядів і ракет, – зазначається в повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 December 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/pCnQtNmhAj ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/z4gjnDuyON — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 24, 2022

Згідно з інформацією, яку днями оприлюднили американські ЗМІ, українські військові за два дні війни витрачають таку кількість снарядів, яку в США виготовляють за місяць. У Сполучених Штатах наразі можуть виготовляти близько 14 тис. 155-мм снарядів до гаубиць на місяць.