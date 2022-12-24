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Факти / Україна

Війська РФ не здатні наступати, попри наявність живої сили: в розвідці Британії назвали причину

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Розбита техніка РФ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Ключовим фактором, який обмежує наступальні операції військ РФ в Україні, є нестача боєприпасів.

Про це поінформували в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

У відомстві зауважили, що Росія з жовтня перекинула в нашу країну десятки тисяч резервістів, яких набрали під час мобілізації.

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– Попри скорочення безпосередньої нестачі особового складу, брак боєприпасів, ймовірно, залишається ключовим фактором стримування російських наступальних операцій, – йдеться в повідомленні.

У розвідці наголошують, що Росія навряд чи збільшила свої запаси артилерійських боєприпасів настільки, щоб її війська могли здійснювати широкомасштабні наступальні операції.

У розвідці Британії також припускають, що РФ обмежила свої далекобійні ракетні удари по інфраструктурі України приблизно до одного разу на тиждень. Причиною є обмежені запаси крилатих ракет в агресора.

– Вразливість нинішнього оперативного плану РФ полягає в тому, що навіть звичайне здійснення оборонних операцій уздовж протяжної лінії фронту вимагає значних щоденних витрат снарядів і ракет, – зазначається в повідомленні.

Згідно з інформацією, яку днями оприлюднили американські ЗМІ, українські військові за два дні війни витрачають таку кількість снарядів, яку в США виготовляють за місяць. У Сполучених Штатах наразі можуть виготовляти близько 14 тис. 155-мм снарядів до гаубиць на місяць.

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