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Факты / Україна

Графики не действуют. В Киеве применяют экстренные отключения света

Бедрак Виктория, редактор ленты
Відключення світла
Фото: Pexels

В воскресенье, 25 декабря, в Киеве и области вводят экстренные отключения света.

Об этом сообщают в ДТЭК.

Отмечено, что графики стабилизационных отключений, составленные ранее, пока не действуют.

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— Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК Укрэнерго, другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации, — говорится в сообщении.

Вчера, 24 декабря, гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что благодаря стараниям энергетиков нагрузку на сеть в Киеве удалось перераспределить. Теперь Оболонь, Куреневка и Борщаговка находятся ориентировочно в таких же условиях, как и другие части города. Он отметил, что состояние энергосистемы столицы продолжает быть критическим.

Источник: ДТЭК

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