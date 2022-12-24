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Факты / Україна / Общество

В Киеве выровняли ситуацию с нагрузкой на сеть в разных районах города – Коваленко

Анастасия Гевко, редактор ленты
лампочка світло електроенергія
Фото: Pexels

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко сообщает, что состояние энергосистемы в Киеве продолжает быть критическим, однако ситуация немного подвинулась.

Об этом он написал вечером 24 декабря на своей странице в Facebook.

– Благодаря стараниям энергетиков нагрузку на сеть удалось перераспределить. Теперь Оболонь, Куреневка и Борщаговка находятся ориентировочно в таких же условиях, как и остальные города, – рассказал Коваленко.

Он добавил, что ситуации содействует теплая погода в столице. Однако отметил, что просит жителей и гостей столицы быть максимально аккуратными с использованием техники и не включать в розетку “все и сразу”.

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