Декабрь, 24 в 18:30

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко сообщает, что состояние энергосистемы в Киеве продолжает быть критическим, однако ситуация немного подвинулась.

Об этом он написал вечером 24 декабря на своей странице в Facebook.

– Благодаря стараниям энергетиков нагрузку на сеть удалось перераспределить. Теперь Оболонь, Куреневка и Борщаговка находятся ориентировочно в таких же условиях, как и остальные города, – рассказал Коваленко.

Он добавил, что ситуации содействует теплая погода в столице. Однако отметил, что просит жителей и гостей столицы быть максимально аккуратными с использованием техники и не включать в розетку “все и сразу”.

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