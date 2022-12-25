Графіки не діють. У Києві застосовують екстрені відключення світла
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У неділю, 25 грудня, у Києві та області відбуваються екстрені відключення світла.
Про це повідомляють у ДТЕК.
Зазначено, що графіки стабілізаційних відключень, складені раніше, наразі не діють.
Зараз дивляться
– Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК Укренерго, іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації, – йдеться в повідомленні.
Вчора, 24 грудня, гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що завдяки старанням енергетиків навантаження на мережу у Києві вдалося перерозподілити. Тепер Оболонь, Куренівка і Борщагівка перебувають орієнтовно в таких же умовах, як і решта міста. Він зазначав, що стан енергосистеми столиці продовжує бути критичним.
Джерело: ДТЕК