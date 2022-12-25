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Факты / Україна

Общественная безопасность и гражданская защита: Зеленский ввел в действие решения СНБО

Татьяна Забожко, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие два решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Глава государства поставил подпись под решением:

Согласно документам, Кабмин должен разработать Стратегию общественной безопасности и гражданской защиты Украины, а затем предоставить ее СНБО для одобрения и дальнейшего утверждения указом президента Украины.

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Правительству необходимо обеспечить пересмотр Стратегии интегрированного управления границами на период до 2025 года и план мер по ее реализации с учетом предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Контроль за исполнением решений СНБО президент Украины возложил на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 305-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Офис президента
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