Декабрь, 25 в 8:00

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие два решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Глава государства поставил подпись под решением:

Согласно документам, Кабмин должен разработать Стратегию общественной безопасности и гражданской защиты Украины, а затем предоставить ее СНБО для одобрения и дальнейшего утверждения указом президента Украины.

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Правительству необходимо обеспечить пересмотр Стратегии интегрированного управления границами на период до 2025 года и план мер по ее реализации с учетом предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Контроль за исполнением решений СНБО президент Украины возложил на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 305-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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