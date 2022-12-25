Общественная безопасность и гражданская защита: Зеленский ввел в действие решения СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие два решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Глава государства поставил подпись под решением:
- о проведении осмотра общественной безопасности и гражданской защиты,
- о мерах по развитию и использованию отечественных систем спутниковой навигации в интересах безопасности и обороны государства.
Согласно документам, Кабмин должен разработать Стратегию общественной безопасности и гражданской защиты Украины, а затем предоставить ее СНБО для одобрения и дальнейшего утверждения указом президента Украины.
Правительству необходимо обеспечить пересмотр Стратегии интегрированного управления границами на период до 2025 года и план мер по ее реализации с учетом предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.
Контроль за исполнением решений СНБО президент Украины возложил на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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