Громадська безпека та цивільний захист: Зеленський увів у дію рішення РНБО

Грудень, 25 в 8:00

Президент України Володимир Зеленський увів у дію два рішення Ради національної безпеки та оборони України.

Глава держави поставив підпис під рішенням:

Згідно з документами, Кабмін має розробити Стратегію громадської безпеки та цивільного захисту України, а потім подати до РНБО для схвалення та подальшого затвердження указом президента України.

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Уряду потрібно забезпечити перегляд Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року та план заходів для її реалізації з урахуванням надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Контроль за виконанням рішень РНБО президент України поклав на секретаря Ради національної безпеки та оборони України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 305-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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