Декабрь, 25 в 10:44

По данным Генерального штаба ВСУ, потери России в войне против Украины достигли 102 050 убитыми. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 620 оккупантов.

Другие боевые потери РФ в войне:

танки – 3 011 (+5);

боевые бронированные машины – 6010 (+16);

артиллерийские системы – 1991 (+3);

РСЗО – 418;

средства ПВО – 212;

самолеты – 283;

вертолеты – 267;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1706;

крылатые ракеты – 653;

корабли/катера ‒ 16;

автомобильная техника и автоцистерны – 4635 (+8);

специальная техника – 178.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 305 дней.

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