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Факты / Україна

Минус 620 оккупантов и 5 танков: потери РФ за минувшие сутки

Бедрак Виктория, редактор ленты
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

По данным Генерального штаба ВСУ, потери России в войне против Украины достигли 102 050 убитыми. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 620 оккупантов.

Другие боевые потери РФ в войне:

  • танки – 3 011 (+5);
  • боевые бронированные машины – 6010 (+16);
  • артиллерийские системы – 1991 (+3);
  • РСЗО – 418;
  • средства ПВО – 212;
  • самолеты – 283;
  • вертолеты – 267;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1706;
  • крылатые ракеты – 653;
  • корабли/катера ‒ 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4635 (+8);
  • специальная техника – 178.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 305 дней.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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