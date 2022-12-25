Минус 620 оккупантов и 5 танков: потери РФ за минувшие сутки
Фото: Генштаб ВСУ
По данным Генерального штаба ВСУ, потери России в войне против Украины достигли 102 050 убитыми. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 620 оккупантов.
Другие боевые потери РФ в войне:
- танки – 3 011 (+5);
- боевые бронированные машины – 6010 (+16);
- артиллерийские системы – 1991 (+3);
- РСЗО – 418;
- средства ПВО – 212;
- самолеты – 283;
- вертолеты – 267;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1706;
- крылатые ракеты – 653;
- корабли/катера ‒ 16;
- автомобильная техника и автоцистерны – 4635 (+8);
- специальная техника – 178.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 305 дней.
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