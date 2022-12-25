Мінус 620 окупантів та 5 танків: втрати РФ за минулу добу
Фото: Генштаб ЗСУ
За даними Генерального штабу ЗСУ, втрати Росії у війні проти України сягнули 102 050 вбитими. За минулу добу українські захисники ліквідували 620 окупантів.
Інші бойові втрати РФ у війні:
- танки ‒ 3 011 (+5);
- бойові броньовані машини – 6 010 (+16);
- артилерійські системи – 1 991 (+3);
- РСЗВ – 418;
- засоби ППО ‒ 212;
- літаки – 283;
- гелікоптери – 267;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 706;
- крилаті ракети – 653;
- кораблі/катери ‒ 16;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 4 635 (+8);
- спеціальна техніка ‒ 178.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 305 днів.
Зараз дивляться
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.