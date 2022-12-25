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Факти / Україна

Мінус 620 окупантів та 5 танків: втрати РФ за минулу добу

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

За даними Генерального штабу ЗСУ, втрати Росії у війні проти України сягнули 102 050 вбитими. За минулу добу українські захисники ліквідували 620 окупантів.

Інші бойові втрати РФ у війні:

  • танки ‒ 3 011 (+5);
  • бойові броньовані машини – 6 010 (+16);
  • артилерійські системи – 1 991 (+3);
  • РСЗВ – 418;
  • засоби ППО ‒ 212;
  • літаки – 283;
  • гелікоптери – 267;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 706;
  • крилаті ракети – 653;
  • кораблі/катери ‒ 16;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 4 635 (+8);
  • спеціальна техніка ‒ 178.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 305 днів.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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