Грудень, 25 в 10:44

За даними Генерального штабу ЗСУ, втрати Росії у війні проти України сягнули 102 050 вбитими. За минулу добу українські захисники ліквідували 620 окупантів.

Інші бойові втрати РФ у війні:

танки ‒ 3 011 (+5);

бойові броньовані машини – 6 010 (+16);

артилерійські системи – 1 991 (+3);

РСЗВ – 418;

засоби ППО ‒ 212;

літаки – 283;

гелікоптери – 267;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 706;

крилаті ракети – 653;

кораблі/катери ‒ 16;

автомобільна техніка та автоцистерни – 4 635 (+8);

спеціальна техніка ‒ 178.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 305 днів.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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