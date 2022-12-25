Декабрь, 25 в 16:40

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал украинцев не называть россиян фэнтезийными названиями и помнить, что такое “Россия и россиянин”.

Об этом он написал у себя в Facebook в воскресенье, 25 декабря.

– Нам, вероятно, не стоит слишком увлекаться употреблением новых терминов – орк, русня, свинособака… Не нужно размывать образ врага, так сказать. Пишем и сразу документируем для истории: “русский”, “россиянин”, “Россия” – убил, напал, ограбил, изнасиловал, разрушил, соврал, – отметил он.

Таким образом, по словам Данилова, в украинской исторической памяти должно навсегда запечатлеться, какой именно народ несет полную коллективную ответственность за кровавую войну.

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Он подчеркнул, что мы не должны никогда забывать “всю мерзость российского “братства”.