Грудень, 25 в 16:40

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не називати росіян фентезійними назвами і пам’ятати, що таке “Росія та росіянин”.

Про це він написав у себе в Facebook в неділю, 25 грудня.

– Нам, певно, не варто занадто захоплюватися вживанням нових термінів – орк, русня, свинособака… Не потрібно розмивати образ ворога, так би мовити. Пишемо і зразу документуємо для історії: “рускій”, “росіянин”, “Росія” – вбив, напав, пограбував, зґвалтував, зруйнував, збрехав, – зазначив він.

Так, за словами Данілова, в українській історичній пам’яті має назавжди закарбуватись, який саме народ несе повну колективну відповідальність за криваву війну.

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Він підкреслив, що ми не маємо ніколи забувати “всю мерзоту російського “братства”.