Оккупанты теряют тысячи солдат, но не оставляют попытки захватить Бахмут – Гайдай

Декабрь, 25 в 13:18

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в направлении Бахмута российские агрессоры теряют тысячи солдат, однако все еще не оставляют цели выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

– Что касается Бахмута – это уже больше даже не просто в стратегическом плане – это уже больше символизм, который очень любит кремлевский режим. Они или на даты ориентируются, или хотят назвать какой-то населенный пункт огромной победой, – объяснил Гайдай в эфире одного из украинских телеканалов.

Он подчеркнул, что, несмотря на огромные потери, планы оккупационных властей не изменились. Кроме того, им нужна хоть какая-то победа, чтобы по российскому телевидению показали “успехи российской армии вместо утраченных городов и территорий”.

По словам председателя ОВА, из оккупантов из сильных подразделений, участвовавших в боевых действиях, остались только десантники, переброшенные из-под Херсона в направление Донбасса и Луганщины.

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– Что касается мобилизованных: их действительно огромное количество. Это действительно сотни тысяч. И какими бы они ни были, подготовленными или наоборот – это все равно огромное количество народа, которое круглосуточно идет в наступление и стреляет в сторону наших защитников, – сказал Гайдай.

По его словам, мобилизованных сейчас разделили, и у россиян заканчивается двухмесячная подготовка определенных “свежих” подразделений. В течение января их планируют бросить в наступление по разным направлениям.

– Но это в целом ничего не даст России. Единственное, что наше продвижение сил обороны вперед будет не столь стремительным, как бы нам всем хотелось. Это будет тяжело, и каждый метр будет действительно даваться очень тяжело. Но кардинально изменить ситуацию на поле боя они не смогут, – отметил Гайдай.

Он добавил, что мобилизация у россиян не прекращалась ни одного дня – мужчин принудительно призывают в армию, но не снабжают снаряжением, бросая как пушечное мясо.

– Опять же, они создают искусственные условия для того, чтобы мобилизовывать людей. Каким образом: демонтируют оборудование с крупных предприятий, таких как Азот. И, конечно, огромное количество мужчин остается без работы. И их просто мобилизуют и бросают на фронт, – объяснил глава ОВА.

По его мнению, мобилизация в России не закончится до тех пор, пока не заберут последнего мужчину.

Фото: Сергей Гайдай