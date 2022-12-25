Грудень, 25 в 13:18

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що у напрямку Бахмуту російські агресори втрачають тисячі солдат, проте все ще не полишають мети вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

– Що стосується Бахмута – то це вже більше навіть не просто в стратегічному плані – це вже більш символізм, що дуже любить кремлівський режим. Вони ж або на дати орієнтуються, або хочуть назвати якийсь населений пункт величезною перемогою, – пояснив Гайдай в ефірі одного з українських телеканалів.

Він наголосив, що попри величезні втрати, плани окупаційної влади не змінились. Крім того, їм потрібна хоча б якась перемога, щоб по російському телебаченню показали “успіхи російської армії замість втрачених міст та територій”.

За словами голови ОВА, з окупантів з сильних підрозділів, які брали участь у бойових діях, залишились лише десантники, яких перекинули з-під Херсону в напрямок Донеччини та Луганщини.

Зараз дивляться

– Що стосується мобілізованих: їх дійсно величезна кількість. Це дійсно сотні тисяч. І якими б вони не були підготовленими або навпаки – це все одно величезна кількість народу, яка цілодобово йде в наступ і стріляє в бік наших захисників, – сказав Гайдай.

За його словами, мобілізованих зараз розділили і у росіян закінчується двомісячна підготовка певних “свіжих” підрозділів. Протягом січня їх планують кинути в наступ на різних напрямках.

– Але це в цілому нічого не дасть росії. Єдине, що наше просування сил оборони вперед буде не таким стрімким, як би нам всім хотілось. Це буде важко, і кожен метр буде дійсно даватися дуже важко. Але вже кардинально змінити ситуацію на полі бою вони не зможуть, – зазначив Гайдай.

Він додав, що мобілізація в росіян не припинялась жодного дня – чоловіків примусово призивають в армію, але не забезпечують спорядженням, кидаючи як гарматне м’ясо.

– Знову ж таки, вони створюють штучні умови, для того, щоб мобілізовувати людей. Яким чином: демонтують обладнання з великих підприємств, таких як Азот. І звісно, що величезна кількість чоловіків залишається без роботи. І їх просто мобілізують та кидають на фронт, – пояснив очільник ОВА.

На його думку, мобілізація в Росії не закінчиться, допоки не заберуть останнього чоловіка.

Фото: Сергій Гайдай