Декабрь, 25 в 8:47

В последние дни скорость продвижения оккупантов в районе Бахмута, вероятно, замедлилась. Однако еще слишком рано говорить о том, что российское наступление с целью захвата Бахмута достигло кульминации.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские военные блоггеры признали, что украинским силам в районе Бахмута удалось несколько замедлить темпы российского наступления вокруг Бахмута и окружающих населенных пунктов, а один из них утверждает, что ВСУ оттеснили группы вагнеровцев на позиции, которые они занимали несколько дней назад.

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В ISW подсчитали, что в ноябре и декабре российские войска совершили меньше общих наступлений в районе Бахмута по сравнению с октябрем.

– Российским силам, вероятно, будет сложно поддерживать темпы своих наступательных операций в районе Бахмута, и они могут попытаться инициировать тактическую или оперативную паузу, – говорится в сообщении.

Отмечено, что ограниченные личный состав и количество боеприпасов российских военных, вероятно, не позволят им поддерживать высокие темпы наступательных операций в районе Бахмута в ближайшей перспективе.

Специалисты предполагают, что сообщения о тяжелых потерях членов ЧВК Вагнера в районе Бахмута в последние недели также повлияли на нынешние оперативные возможности российских сил в этом районе.

Фото: Миноборони РФ