Подарок от энергетиков. YASNO обещает, что Киев на Рождество будет со светом

Декабрь, 25 в 11:56

Гендиректор YASNO Сергей Коваленко поздравил киевлян с Рождеством и сообщил, что сегодня в столице целые сутки может быть свет.

Он отметил, что, возможно, такая тенденция будет не постоянно, но коснется всех районов точно.

— Вы должны быть сегодня с электричеством! Может не постоянно, но достаточно для этого безумного времени. Счастливого Рождества, — написал он на своей странице в Facebook.

При этом сутра в ДТЭК сообщили, что в воскресенье, 25 декабря, в Киеве и области вводят экстренные отключения света, а графики стабилизационных отключений, составленные ранее, пока не действуют.