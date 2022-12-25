Подарок от энергетиков. YASNO обещает, что Киев на Рождество будет со светом
Фото: Pexels
Гендиректор YASNO Сергей Коваленко поздравил киевлян с Рождеством и сообщил, что сегодня в столице целые сутки может быть свет.
Он отметил, что, возможно, такая тенденция будет не постоянно, но коснется всех районов точно.
— Вы должны быть сегодня с электричеством! Может не постоянно, но достаточно для этого безумного времени. Счастливого Рождества, — написал он на своей странице в Facebook.
При этом сутра в ДТЭК сообщили, что в воскресенье, 25 декабря, в Киеве и области вводят экстренные отключения света, а графики стабилизационных отключений, составленные ранее, пока не действуют.
Сейчас смотрят