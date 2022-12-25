Подарунок від енергетиків. YASNO обіцяє, що Київ на Різдво буде зі світлом

Грудень, 25 в 11:56

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко привітав киян із Різдвом та повідомив, що сьогодні у столиці цілу добу може бути світло.

Він зазначив, що, можливо, така тенденція буде не завжди, але торкнеться всіх районів точно.

– Ви маєте бути сьогодні з електрикою! Може не завжди, але достатньо для цього божевільного часу. Веселого Різдва, – написав він на своїй сторінці у Facebook.

При цьому зранку у ДТЕК повідомили, що у неділю, 25 грудня, у Києві та області відбуваються екстрені відключення світла, а графіки стабілізаційних відключень, складені раніше, наразі не діють.