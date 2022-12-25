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Факти / Україна

Пропонують стабільний зв’язок при відключенні світла. Шахраї придумали нову схему для виманювання грошей

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Мобільний зв'язок
Фото: Pixabay

Центр протидії дезінформації попередив, що на фоні проблем зі зв’язком шахраї винайшли нову схему для виманювання грошей.

Так, зловмисники, представляючись співробітником мобільної компанії, обіцяють людині, що перемикатимуть її на іншу вишку, щоб під час відключень був стабільний зв’язок.

Після цього на телефон жертви приходить код, цифри якого просять назвати. Внаслідок цих дій шахраї отримують доступ до мобільних додатків банків, соцмереж тощо.

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– В жодному разі не передавайте особисті дані, коди підтверджень підозрілим особам! По допомогу звертайтеся самостійно лише на гарячі лінії своїх операторів: Київстар – 466; Vodafone – 111; Lifecell – 5433, – йдеться в повідомленні.

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Джерело: Центр протидії дезінформації

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