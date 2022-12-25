Россия перебрасывает в сторону Мариуполя и Бердянска большое количество техники и новые подразделения – Андрющенко
Россия продолжает перекидывать большое количество военной техники в направлении Бердянска и Мариуполя. Также из России прибыли дополнительные подразделения.
Об этом в Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
— Большое количество военной техники зашло со стороны Росии и двинулось через Мангуш (Мариупольский район) в направление Бердянск/Мелитополь. Колонны доформировались частично с места базирования в с. Агробаза (находились с момента “негативного наступления” в Херсоне, — сообщил он.
Кроме того, часть техники и живой силы оккупантов, включая части тылового обеспечения, базировавшиеся в селе Урзуф, была переброшена в Мангуш и включена в состав колонн, сформированных в Мариуполе.
— Часть военной силы — живая сила на грузовиках с прицепными пушками малого калибра перемещена из села Урзуф по дороге вдоль моря в сторону Бердянска. Дополнительные подразделения прибыли из России. Расселение произошло в районе так называемых “Каменских дач” под прикрытием большого количества гражданских, — отмечает он.