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Факты / Україна

Россия перебрасывает в сторону Мариуполя и Бердянска большое количество техники и новые подразделения – Андрющенко

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Танки РФ
Фото: Генштаб ВСУ

Россия продолжает перекидывать большое количество военной техники в направлении Бердянска и Мариуполя. Также из России прибыли дополнительные подразделения.

Об этом в Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

— Большое количество военной техники зашло со стороны Росии и двинулось через Мангуш (Мариупольский район) в направление Бердянск/Мелитополь. Колонны доформировались частично с места базирования в с. Агробаза (находились с момента “негативного наступления” в Херсоне, — сообщил он.

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Кроме того, часть техники и живой силы оккупантов, включая части тылового обеспечения, базировавшиеся в селе Урзуф, была переброшена в Мангуш и включена в состав колонн, сформированных в Мариуполе.

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— Часть военной силы — живая сила на грузовиках с прицепными пушками малого калибра перемещена из села Урзуф по дороге вдоль моря в сторону Бердянска. Дополнительные подразделения прибыли из России. Расселение произошло в районе так называемых “Каменских дач” под прикрытием большого количества гражданских, — отмечает он.

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