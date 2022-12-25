Россия перебрасывает в сторону Мариуполя и Бердянска большое количество техники и новые подразделения – Андрющенко

Декабрь, 25 в 14:09

Россия продолжает перекидывать большое количество военной техники в направлении Бердянска и Мариуполя. Также из России прибыли дополнительные подразделения.

Об этом в Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

— Большое количество военной техники зашло со стороны Росии и двинулось через Мангуш (Мариупольский район) в направление Бердянск/Мелитополь. Колонны доформировались частично с места базирования в с. Агробаза (находились с момента “негативного наступления” в Херсоне, — сообщил он.

Кроме того, часть техники и живой силы оккупантов, включая части тылового обеспечения, базировавшиеся в селе Урзуф, была переброшена в Мангуш и включена в состав колонн, сформированных в Мариуполе.

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