Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Росія перекидає у бік Маріуполя та Бердянська велику кількість техніки та нові підрозділи – Андрющенко

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Танки РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Росія продовжує перекидати велику кількість військової техніки у напрямку Бердянська та Маріуполя. Також із Росії прибули додаткові підрозділи.

Про це у Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

– Велика кількість військової техники зайшла з боку Росії та рушила через Мангуш (Маріупольский район) в напрям Бердянськ/Мелітополь. Колони доформувались частково з місця базування в с. Агробаза (знаходились з моменту “негативного наступу” в Херсоні), – повідомив він.

Читайте
Окупанти втрачають тисячі солдат, але не полишають спроби захопити Бахмут – Гайдай

Крім того, частина техніки та живої сили окупантів, включаючи частини тилового забезпечення, що базувались в селі Урзуф було перекинуто на Мангуш та включено в склад колон, сформованих у Маріуполі.

Зараз дивляться

– Частина військової сили – жива сила на вантажівках з причеплиними пушками малого калібру переміщена з села Урзуф дорогою поднад морем в бік Бердянська. Додаткові підрозділи прибули з Росії. Розселення відбулося в районі так званих “Кам’янських дач” під прикриттям великої кількості цивільних громадян, – зазначає він.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка