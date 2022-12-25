Росія перекидає у бік Маріуполя та Бердянська велику кількість техніки та нові підрозділи – Андрющенко

Грудень, 25 в 14:09

Росія продовжує перекидати велику кількість військової техніки у напрямку Бердянська та Маріуполя. Також із Росії прибули додаткові підрозділи.

Про це у Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

– Велика кількість військової техники зайшла з боку Росії та рушила через Мангуш (Маріупольский район) в напрям Бердянськ/Мелітополь. Колони доформувались частково з місця базування в с. Агробаза (знаходились з моменту “негативного наступу” в Херсоні), – повідомив він.

Крім того, частина техніки та живої сили окупантів, включаючи частини тилового забезпечення, що базувались в селі Урзуф було перекинуто на Мангуш та включено в склад колон, сформованих у Маріуполі.

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