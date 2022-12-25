Росія перекидає у бік Маріуполя та Бердянська велику кількість техніки та нові підрозділи – Андрющенко
Росія продовжує перекидати велику кількість військової техніки у напрямку Бердянська та Маріуполя. Також із Росії прибули додаткові підрозділи.
Про це у Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
– Велика кількість військової техники зайшла з боку Росії та рушила через Мангуш (Маріупольский район) в напрям Бердянськ/Мелітополь. Колони доформувались частково з місця базування в с. Агробаза (знаходились з моменту “негативного наступу” в Херсоні), – повідомив він.
Крім того, частина техніки та живої сили окупантів, включаючи частини тилового забезпечення, що базувались в селі Урзуф було перекинуто на Мангуш та включено в склад колон, сформованих у Маріуполі.
– Частина військової сили – жива сила на вантажівках з причеплиними пушками малого калібру переміщена з села Урзуф дорогою поднад морем в бік Бердянська. Додаткові підрозділи прибули з Росії. Розселення відбулося в районі так званих “Кам’янських дач” під прикриттям великої кількості цивільних громадян, – зазначає він.