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Факты / Україна

Якобы отменяют отключение света: в Укрэнерго рассказали о популярном фейке

Евгения Грейс, редактор ленты
лампочка світло електроенергія
Фото: Pexels

В интернете стали появляться сообщения о якобы отмене отключений электроэнергии.

— В соцсетях распространяется фейковая информация о якобы отмене аварийных отключений электроэнергии со ссылкой на фальшивую страницу нашей компании. Это попытка возмутить общество ложной информацией, — говорится в сообщении Укрэнерго.

В компании напомнили, что аварийные отключения — это вынужденный шаг, который применяется исключительно при наличии дефицита, для сохранения баланса производства и потребления в энергосистеме.

— Отказаться от них энергетики смогут только после полного прекращения вражеских атак на нашу энергосистему, — добавили в Укрэнерго.

Напомним, в ряде областей действуют аварийные отключения электроэнергии.

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Источник: Укрэнерго

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