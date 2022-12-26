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Факти / Україна

Нібито скасовують відключення світла: в Укренерго розповіли про популярний фейк

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
лампочка світло електроенергія
Фото: Pexels

В інтернеті стали з’являтися повідомлення щодо нібито скасування вимкнень електроенергії.

– В соцмережах поширюється фейкова інформація про нібито скасування аварійних відключень електроенергії з посиланням на фальшиву сторінку нашої компанії. Це спроба збурити суспільство неправдивою інформацією, – йдеться у повідомленні Укренерго.

У компанії нагадали, що аварійні відключення – це вимушений крок, який застосовується виключно за наявності дефіциту, для збереження балансу виробництва і споживання в енергосистемі.

– Відмовитись від них енергетики зможуть лише після повного припинення ворожих атак на нашу енергосистему, – додали в Укренерго.

Нагадаємо, у низці областей діють аварійні відключення електроенергії.

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Джерело: Укренерго

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