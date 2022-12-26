Декабрь, 26 в 8:00

Практически весь 2022 год Украина живет в состоянии полномасштабной войны. За это время от агрессии России погибли десятки тысяч гражданских, 447 детей, до 13 тыс. военных.

Из Украины выехали почти 8 млн человек, еще около 5 млн имеют статус внутренне перемещенных лиц. В то же время государство, государственные органы, бизнес, образовательные и даже культурные учреждения работают, несмотря ни на что.

О том, как изменились Украина и украинцы за этот тяжелый год, Фактам ICTV рассказали Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины и Владимир Вахитов, директор Института поведенческих исследований при American University Kyiv.

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Директор Института демографии Элла Либанова убеждена, что ценности украинцев не изменились, однако изменилось наше поведение и самооценка.

Приблизительно 300 лет украинцы считали себя второстепенными, синдром неполноценности был очень характерным для нашего государства, и больше всего мешал развитию полноценного модерного общества.

Но когда после 24 февраля Украина неожиданно для многих дала отпор так называемой второй армии мира, отношение изменилось, как минимум к бойцам. Но есть и другие факторы, отмечает Либанова.

— Зарубежные учителя, директора школ, профессора из университетов, министры образования G7 говорят о том, что уровень подготовки украинской молодежи выше, чем у них. Я убеждена, что после победы психология победителя у нас будет доминировать над психологией неполноценности. И это позволит Украине выйти на приоритетные позиции в Европе, — убеждена Элла Либанова.

Большинство украинцев сегодня поддерживают курс, по которому движется Украина. И это тоже изменения, потому что еще год назад все было не так – большинство считало, что наша страна идет не туда.

Также за год значительно возросло количество украинцев, считающих свой уровень жизни приемлемым. И это при всех трудностях, которые вызвала война, отмечает ученая. Изменились украинцы и в своем неравнодушии к людям.

— Традиционно в Украине доминировала позиция “моя хата с краю”, никто не думал о второй части — “первым врага встречаю”. Мы всегда считали, что нужно поддерживать своих родственников, друзей, коллег. Сегодня мы поддерживаем совершенно незнакомых людей. Примеров множество. В укрытиях в марте люди делились водой и лекарствами. Меня поразила история, когда девочку с астмой привезли на АЗС, чтобы подключить ингалятор. И за два дня ей собрали деньги на генератор. Они даже не просили об этом. То есть это позиция людей, — говорит Элла Мерленовна

Свидетельством сплоченности стало и то, что в первые две недели после начала полномасштабной войны с Запада в Украину въехали почти 200 тыс. мужчин трудоспособного возраста.

В это время уже был указ президента о военном положении, и эти мужчины понимали, что назад не уедут. Они ехали защищать свою страну, помогать родным.

Элла Либанова убеждена, что даже если в 2023-м или 2024 годах победы еще не будет, глобально украинцы не изменят свое поведение и настроения.

– Будем стоять насмерть. Безусловно, исчезнут надежды, что 90% тех, кто выехал за границу, вернутся. К сожалению, чем больше времени они там находятся, тем больше адаптируются к этим условиям. Если здесь жилье разрушено, то меньше шансов, что они вернутся. Думаю, что мы можем рассчитывать где-то на 60% вернувшихся, — говорит Либанова.

Большинство украинцев выехали в результате первого шока, говорит Владимир Вахитов, директор Института поведенческих исследований при American University Kyiv.

Выехали многие женщины, дети и пожилые люди. Если сейчас посмотреть на Киев, то создается впечатление, что город живет мирной жизнью, несмотря на отключение электричества, “ежи” на улицах.

Есть пробки, есть очереди в магазинах, люди готовятся к Рождеству. Люди адаптировались, потому что такова в целом суть человека, не только украинцев. Это и хорошо, и опасно.

– Произошло определенное приспособление к ощущению опасности, и иногда люди пренебрегают угрозой, и случается больше смертей, чем могло быть, – говорит Вахитов.

За последний год стало ясно, что люди – главный капитал нашей страны.

— Всемирный банк считает, что где-то 60-80% национального богатства страны – это человеческий капитал. В Украине — гораздо больше. Мы получаем огромные преференции от демократических стран и деньгами, и оборудованием, но если бы люди так себя не вели, ничего бы не было. Никто даже не верил, что Украина выдержит две недели, – говорит Элла Либанова.

Приспособиться тяжело, но реально к любым условиям, считает поведенческий экономист Вахитов.

— Мы разговаривали с людьми, которые пережили бомбежку Мариуполя, или у них кто-то погиб, а они сами выжили и эвакуировались оттуда. Они говорили об очень сложных условиях, в которых жили там, им было очень тяжело, но все равно они находили, каким образом можно приготовить еду, согреться или, извините, сходить в туалет, они все равно приспособились к условиям, в которых находились, – отмечает Вахитов.

Украинцы вернулись даже к развлечениям и всем мирным активностям. И этому есть несколько пояснений.

— Если человек очень сильно “впрягается”, делает что-то очень долго, то ему все равно нужно переключаться. Если вы чувствуете, что уже не можете выдерживать это психологически, нужно переключиться, отключиться, вообще ничего не делать, отойти. Потому что ресурс не вечен. Мы в марафоне, у нас не спринт, а поэтому нужно рассчитывать свои силы на долгую дистанцию, — говорит поведенческий экономист.

Многие украинцы перестали откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, и максимально имитируют жизнь “до 24 февраля”. Это позволяет держаться психологически. В то же время надо понять, что так, как было раньше, уже не будет.

— Очень многие потеряли все или очень многое. Мы сейчас говорим о миллионах людей в Украине. И страна не будет такой, какой была 23 февраля, даже если сегодня умрут абсолютно все российские солдаты и Путин. Надо будет очень долго все восстанавливать, – говорит Владимир Вахитов.

За этот год благодаря Украине поменялась и Европа. Весь демократический мир увидел, какая Украина мужественная и что развитие наше неизбежно.

Поэтому Запад должен уважать страну, которая защищает всю Европу. Украина превратится во что-то вроде европейского Израиля, отмечает исследовательница, потому что агрессивный сосед будет всегда.

Классический пример, как изменились взгляды на агрессию России против Украины, — это Германия.

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– Для меня примером является Штайнмайер. Как изменилась его риторика, его поведение, его убеждения. У него хватило мужества признать свои ошибки. Но для этого ему нужно было посидеть там (во время своего визита президент Германии был вынужден пересиживать тревогу в укрытии на Черниговщине — Ред.), — говорит Элла Либанова.

Директор Института демографии убеждена, что в послевоенной Украине радикально изменится отношение к военным и коррупции. Такие подъемы гражданского общества уже были, потом последовали спады, однако на этот раз все иначе.

— После войны очень сильно изменится роль военнослужащих, они будут пользоваться гораздо большим авторитетом, чем когда-либо. Если сегодня кого-то поймают на том, что он разворовывает деньги, оборудование или что-нибудь другое, человека просто поднимут на вила в украинском понимании этого слова. Я не хочу сказать, что коррупция прекратится или она уменьшится до швейцарского уровня, но до итальянского уменьшится. Слишком большую цену мы платим сегодня за ту коррупцию, которая была, — говорит Либанова.

Восстановление Украины еще впереди. И во многих случаях нужно будет не восстанавливать старое, а строить с нуля новое.

И речь идет не только о зданиях, архитектуре, инфраструктуре, но и о правилах игры для государства и общества.

– Что нам нужно будет сделать после войны? Каким-то образом совместить неукоснительность соблюдения законов с революционными сдвигами. С одной стороны, мы должны провести революционные сдвиги в обществе, экономике, управлении. С другой – мы должны сделать это в рамках законодательной базы, правового поля. Это будет очень сложно для правоведов, управленцев, парламентариев. Но это возможно. Ибо есть проблема, о ней нужно говорить, думать и понимать. От этого никуда не деться, – говорит Элла Либанова.

Ненависть к россиянам – это неизменная черта по меньшей мере еще для трех поколений украинцев. Они должны понести и юридическую, и моральную ответственность.

– Моральную ответственность должны нести все россияне без исключения. Они должны прочувствовать свою вину. Если они ее не прочувствуют, то через год, два, 50 лет будут готовы повторить это снова, — отметила Элла Либанова.